عاجل/ تفجير يستهدف السفارة الأميركية بهذه الدولة..

2026/03/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الشرطة النرويجية، الأحد، أن انفجارًا استهدف السفارة الأمريكية في أوسلو، ليلا، قد يكون هجوما متعمدا مرتبطا بالوضع الأمني ​​الراهن، في ظلّ الحرب في إيران.

ورجّحت الشرطة أيضا أن يكون بدافع “الإرهاب”، لكنّها شدّدت على أنّ التحقيق جار أيضا في دوافع أخرى.

وقال رئيس وحدة الشرطة المشتركة للتحقيق والاستخبارات فرود لارسن لشبكة البثّ العامة “إن آر كاي” إنّ “إحدى الفرضيات هي أنّه عمل إرهابي.. لكنّنا لسنا متمسكين بذلك تماما. علينا أن نكون منفتحين على احتمال وجود أسباب أخرى وراء ما حدث”.

وتعرّضت السفارة الأمريكية في أوسلو لانفجار في وقت مبكر من صباح الأحد، مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وذكر شهود أنّ دوي انفجار سُمع من مجمع السفارة في غرب أوسلو، وشوهد دخان يتصاعد من المجمع.

وقالت شرطة أوسلو إنّ الانفجار وقع عند مدخل القسم القنصلي، ونشرت عقبه فرق تفكيك متفجرات. وبيّنت أنّه لم يجرِ العثور على أي متفجرات أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أنّ “تحقيقات أجريت في الموقع بالاستعانة بكلاب وطائرات مسيرة وطائرة مروحية، للبحث عن واحد أو أكثر من الجناة المحتملين”.

