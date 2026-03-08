ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان..#خبر_عاجل

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 قتيلا وأكثر من ألف مصاب، حسبما أفاد وزير الصحة اللبناني، الأحد، بعد نحو أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

وقال وزير الصحة ركان نصر الدين في مؤتمر صحفي: “لدينا 394 قتيلا إلى الآن بينهم 83 طفل و42 سيدة”، بالإضافة لإصابة 1130 آخرين.

ودان نصر الدين استهداف المنشآت الطبية وطواقم الإسعاف، مؤكدا مقتل تسعة مسعفين منذ بدء الحرب الإثنين الماضي.

وانجر لبنان إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، الإثنين، بعد أن أطلق حزب الله المدعوم من إيران ‌صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة ‌على مناطق في جنوب وشرق لبنان ⁠ومحيط بيروت.