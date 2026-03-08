عاجل/ وزير خارجية ايران يوجه هذه الرسالة الى ترامب..

عاجل/ وفاة مقيم في دبي اثر سقوط شظية..وهذه جنسيته..

2026/03/08

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتذار عن شن الحرب على إيران
وقال عراقجي لشبكة “إن بي سي” إن على ترامب “الاعتذار إلى شعوب المنطقة والشعب الإيراني عن عمليات القتل والتدمير التي ارتكبوها بحقّنا”.

وأضاف أن طهران “لا تسمح لأحد بالتدخل” في شؤونها الداخلية، في ما يتعلق باختيار خليفة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الصهيو أمريكية في الـ 28 من فيفري المنقضي وذلك بعد ان قال ترامب الخميس، إنه يتعيّن عليه أن يساهم في اختيار المرشد الأعلى الإيراني المقبل.

