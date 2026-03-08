عاجل/ رسميا: تعيين مجتبئ خامنئي مرشدا أعلى لايران خلفا لوالده..

عاجل/ فاجعة بهذه الولاية: حادث مرور مروع..وهذه حصيلة الضحايا..

2026/03/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الأحد، انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا لإيران، خلفا لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فيفري الماضي.

وأعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان “تم في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناء على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين آية الله مجتبى الحسيني الخامنئي (…) القائد الثالث” لإيران.

وأتى الإعلان بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن أي مرشد تختاره إيران “لن يبقى طويلا” ما لم يكن هو موافقا عليه. كما استبقت إسرائيل اختيار المرشد الجديد بتهديدها بأن أي خليفة لخامنئي “سيكون هدفا مؤكدا للاغتيال”.

 

وكالات

