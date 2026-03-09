“رجل الظل يخرج إلى العلن”..من هو المرشد الأعلى الايراني الجديد مجتبئ خامنئي..؟

في خطوة وُصفت بأنها الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979، أعلن مجلس خبراء القيادة الإيراني اليوم الأحد رسمياً عن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى ثالثاً للبلاد، خلفاً لوالده الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في غارة جوية أواخر فبراير الماضي. هذا التعيين ينهي عقوداً من التكهنات حول “رجل الظل” القوي الذي أدار مفاصل الدولة من خلف الكواليس لسنوات طويلة.

فمن هو مجتبئ خامنئي؟

وُلد مجتبى حسيني خامنئي في 8 سبتمبر 1969 بمدينة مشهد الإيرانية. هو الابن الثاني لعلي خامنئي، وتربى في كنف عائلة سياسية ودينية بامتياز.

تلقى تعليمه في حوزة قم الدينية على يد كبار العلماء، وحصل على رتبة “حجة الإسلام”، وهي مرتبة دينية تمكنه من ممارسة الاجتهاد والتدريس في الحوزة، وإن كان تعيينه مرشداً قد أثار جدلاً حول رتبته الفقهية مقارنة بأسلافه.

شارك مجتبى في الحرب العراقية-الإيرانية في الثمانينات، حيث انضم لوحدات المتطوعين، وهي الفترة التي يعتقد المحللون أنها شهدت ولادة علاقاته الوثيقة والممتدة مع قادة الحرس الثوري الإيراني.

لم يشغل مجتبى خامنئي أي منصب رسمي أو انتخابي طوال حياته، لكنه عُرف بأنه “الحارس الشخصي” لنفوذ والده.

وتشير التقارير إلى أنه كان يدير الشؤون السياسية والأمنية الحساسة من داخل مكتب والده، وكان القناة الرئيسية للتواصل بين المرشد والأجهزة الأمنية كما ارتبط اسمه بشكل وثيق بإدارة الأزمات الداخلية، لاسيما دوره المزعوم في قمع “الحركة الخضراء” عام 2009، وإدارته المباشرة لميليشيا “الباسيج” في مواجهة الاضطرابات.

في عام 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه، متهمة إياه بالعمل نيابة عن والده لتعزيز “الأهداف الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

وجاء انتخاب مجتبى (56 عاماً) من قبل مجلس خبراء القيادة في ظل ظروف استثنائية حيث تفيد التقارير بأن تعيينه تم بتأييد حاسم وضغط مباشر من قيادات الحرس الثوري لضمان “الاستمرارية الأمنية” في وقت الحرب.

بالاضافة الى مقتل والده المفاجئ وتصاعد المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل مما دفعا النظام نحو خيار “الرجل القوي” الذي يعرف خبايا الأجهزة الأمنية.

و يمثل تعيينه أول حالة انتقال “وراثي” للسلطة في الجمهورية الإسلامية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل “الشرعية الثورية” للنظام مقابل “الشرعية السلالية”.

وتأتي خطوة تسلم مجتبى خامنئي لمقاليد السلطة في لحظة فارقة تتسم بـ “الاستنفار الأقصى”، حيث يجد نفسه مباشرة في مواجهة أعنف التحديات العسكرية والأمنية التي عرفها النظام؛ إذ يتعين عليه إدارة الصراع المفتوح مع التحالف الأمريكي-الإسرائيلي ضمن عملية “زئير الأسود”، وهي مواجهة لم تعد تكتفي بحروب الوكالة بل انتقلت إلى الاصطدام المباشر. وما يزيد من تعقيد المشهد هو “الخطر الوجودي” الذي يلاحقه شخصياً، في ظل التهديدات الإسرائيلية الصريحة باستهداف رأس الهرم في السلطة، مما يضطره لإدارة الدولة من خلف ستائر أمنية مشددة وحالة اختفاء دائم، محاولاً الحفاظ على تماسك القيادة والسيطرة وسط أجواء من الترقب والملاحقة.

أما على الصعيد الداخلي، فيواجه مجتبى اختباراً عسيراً لشرعيته السياسية، حيث يصطدم طموحه بحالة من الاستياء الشعبي المتزايد نتيجة التدهور الاقتصادي الحاد من جهة، والحساسية التاريخية من فكرة “التوريث” من جهة أخرى. فالمفارقة تكمن في أن النظام الذي تأسس في الأصل على أنقاض ملكية وراثية يجد نفسه اليوم أمام تهمة إعادة إنتاج نفس النموذج، مما يغذي غضب الشارع الذي يرى في هذا التحول خروجاً عن المبادئ الثورية الأولى. وبذلك، يجد القائد الجديد نفسه مطالباً بتحقيق توازن شبه مستحيل بين تثبيت أركان حكمه داخلياً أمام جبهة شعبية محتقنة، وبين حماية حدود الدولة ووجودها أمام تهديدات خارجية لا تعترف بقواعد الاشتباك القديمة.