ميلان يهزم إنتر 1-صفر ليحافظ على آماله في الفوز باللقب

حقق ميلان فوزا ‌مهما بنتيجة 1-صفر على جاره إنتر ميلان يوم الأحد، بفضل هدف بيرفيس إستوبينان في نهاية الشوط الأول، مما أعطى ⁠بصيصا من الأمل له في سباق المراهنة على لقب البطولة الايطالية لكرة القدم.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 67 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني. لكن فوز ​ميلان الصعب في ملعب سان سيرو أعاد الأمل إلى جماهيره مع دخول الموسم مرحلته الأخيرة حيث يتبقى ⁠10 مباريات لكل فريق.

وكان إنتر يفتقر إلى الخيارات الهجومية، إذ غاب ماركوس تورام عن المباراة بسبب الإصابة بالإنفلونزا، بينما ظل القائد والمهاجم الأساسي لاوتارو مارتينيز بديلا لم يتم الدفع به باعتباره لا يزال يتعافى من إصابة عضلية.

وفي الدقيقة 35، وضع إستوبينان ميلان في المقدمة عندما انطلق بشكل مثالي ليتسلم تمريرة في المساحة الخالية قبل أن يسدد بهدوء من مسافة قريبة داخل الشباك.

وسيطر ميلان على الشوط الثاني ‌وسعى لتسجيل الهدف الثاني لحسم المباراة، بينما عانى إنتر من صعوبة في إيجاد إيقاع هجومي.

واشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة عندما بدا أن ركلة ركنية لإنتر قد سكنت الشباك، لكن ‌الحكم كان ⁠قد أطلق صفارته لإيقاف اللعب.

وسارع ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان إلى تهدئة أي حديث عن الفوز بالبطولة ‌الإيطالية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو احتلال مركز ضمن الأربعة الأوائل والتأهل إلى رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبهذا الفوز، أكمل ميلان الفوز بمباراتي الدربي على حساب إنتر بانتصارين متطابقين بنتيجة 1-صفر.