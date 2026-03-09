عاجل/ مصفاة النفط الرئيسية في هذه الدولة تعلن حالة القوة القاهرة

قالت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين، إن شركة بابكو إنرجيز، المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في البحرين، أعلنت حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة.

وأرجعت ذلك إلى “الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير”. وقالت الشركة إن احتياجات السوق المحلي كافة “مؤمنة بالكامل وفقًا للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر”، بحسب الوكالة. وأعربت عن “تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها”.

والأربعاء، أعلنت شركة “قطر للطاقة” إبلاغها عملاءها بإعلان “حالة القوة القاهرة”، إثر توقف إنتاجها، تحت وطأة الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويُقصد بحالة “القوة القاهرة” مادة قانونية توجد في العقود (خاصة عقود توريد الغاز والنفط طويلة الأمد) تسمح للطرف المورّد (قطر للطاقة) بـ إعفاء نفسه من الالتزامات التعاقدية (مثل تسليم الشحنات بموعدها) دون دفع غرامات مالية.

ويشترط لتفعيلها ثلاثة أمور: أولها أن يكون الحدث خارجا تماما عن سيطرة الشركة. وثانيها، أن يكون الحدث فجائيا ولا يمكن التنبؤ به عند توقيع العقد، وثالثها، أن يصبح تنفيذ العقد مستحيلاً تقنيًا أو فنيًا (مثل توقف الإنتاج أو إغلاق ممرات الملاحة كمضيق هرمز). وفي 2 مارس الجاري أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن مضيق هرمز مغلق، وأي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم. ومن المضيق الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية في أنحاء العالم.