عاجل/ من بينهم أطفال: اصابة أكثر من 30 شخصا في هجوم ايراني بمسيرات على هذه الدولة..

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن “هجوم إيراني آثم بطائرات مسيّرة، طال منطقة سترة فجرا، أسفر عن إصابة 32 مدنيا يتم التعامل معهم وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، حيث إن بينهم 4 حالات بالغة، منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي”، وفق وكالة الأنباء البحرينية “بنا”.

وذكرت الوزارة أن “جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، بينما كان أصغر المصابين رضيعا يبلغ من العمر شهرين”.

وأعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، صباح الإثنين، عن اندلاع حريق بسبب استهداف إيراني لمنشأة في المعامير، مع وقوع أضرار مادية من دون تسجيل خسائر في الأرواح. وأفادت وكالة أنباء البحرين، أنّ الجهات المختصة تعمل على السيطرة على الحريق في المنشأة.

وكالات