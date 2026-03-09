عاجل/ تقلبات جوية مرتقبة..طقس شتوي وأمطار بهذه الولايات..

أفاد الأُستاذ المُبرّز في الجُغرافيا والباحث في المُناخ، عامر بحبة، بأنّ طقس اليوم الإثنين، سيكون شتويّاً، بداية من الظهر مع تقلّبات جوّية مرتقبة طيلة أيّام الأسبوع”.

وقال بحبة، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّ “التقلبات ستنطلق اليوم من المناطق الغربيّة، على غرار ولايات جندوبة والكاف والقصرين وستشمل في وقت آخر عدّة ولايات أخرى”، مشيراً إلى أنّ “أغلب الولايات اليوم ستكون معنيّة بالأمطار”.

وأشار بحبة إلى “إمكانيّة نزول أمطار بعدد من المناطق بولايات الساحل، وستكون عامّة”. وأبرز بحبة أنّ “الكميات عموماً ستكون من 1 إلى 20 ملم ويمكن أن تصل إلى 35 ملم ويُمكن أن تؤدّي إلى جريان الأودية”، داعياً رعاة الأغنام إلى “الإبتعاد عن الأودية تفادياً للمخاطر”.