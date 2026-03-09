وزارة التجارة تحدد أسعار بيع لحوم الدواجن..#خبر_عاجل

عاجل/ مقترح قانون لعقوبة بخمس سنوات سجن ضد مقترفي هذه الأفعال..

2026/03/09

أكّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ، أنه “سيتم بداية من اليوم الإثنين 09 مارس 2026 تحديد الأسعار القصوى لبيع الدواجن بـ 5300 مليم الكلغ عند البيع للمذابح و7500 مليم الكلغ عند البيع من المذابح”.

ودعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مختلف المتدخلين في قطاع تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها إلى الإدلاء لمصالح الإدارات المركزية والإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بفواتير الشراء وكل المعطيات والمعلومات التي بحوزتهم حول الأسعار وطرق البيع المعتمدة من قبل منتجي وموزعي الدواجن والتي تفيد بتطبيق هذه الحلقات لأسعار مشطة أو أي ممارسة احتكارية عند البيع.

