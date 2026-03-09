وزارة الصحة تطوّر منصّة رقمية لجمع المعطيات المتعلقة بالمخدرات والإدمان

طوّرت وزارة الصحة، مع موفى 2025، منصة رقمية تهدف إلى جمع المعطيات المتعلقة بوزارة الصحة وبكافة الوزارات المعنية بموضوع المخدرات والإدمان، ستمكن من متابعة الوضع الصحي وتطور ظاهرة الإدمان وتحولات أنواع المخدرات المنتشرة في البلاد، حسب ماجاء في ردّ للوزارة بتاريخ 2 مارس الجاري، عن سؤال كتابي تقدمت به عضور البرلمان ألفة المرواني.

وتعلّق سؤال المرواني الذي أحيل على الوزارة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، بموعد تفعيل عمل المرصد الوطني للمخدرات والسلوك الإدماني التابع للمعهد الوطني للصحة بالوزارة، الذي منذ إنشائه في سنة 2018 و” لم يتم نشر أي إصدار كما لم يتم الإعلام بخصوص إطلاق أي دراسة وطنية” وعن البرامج التي ستعتمدها الوزارة ” لتوفير مراكز الاستقبال ذات الحد الأدنى ومراكز إزالة السموم وهياكل ما بعد العلاج في مختلف مناطق الجمهورية ” .

وكانت الوزارة، قد انطلقت منذ 2021، حسب ردّها، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية غير المشروعة والحد من مخاطرها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان عليها في المجتمع وداخل المؤسسات السجنية، تقوم على تعزيز الصحة والوقاية من تعاطي المخدرات وخفض المخاطر الناجمة عن تعاطيها وعلاج الاضطرابات الناجمة عن الإدمان على المخدرات ودعم الإدماج الاجتماعي والمهني وخلق بيئة سياسية وقانونية وممارسات سانحة للتمتع بالعلاج إعداد وتحليل ونشر واستخدام البيانات الاستراتيجية

وفي إطار جهود خفض المخاطر الناجمة عن تعاطي المخدرات”، قامت وزارة الصحة منذ شهر أفريل 2025 بالتعاقد مع جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الميدان ضمن مراکز منتشرة في أغلب الولايات وذلك قصد دمجها في الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى القضاءات الشبابية التي تعمل داخل المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تنشط في هذا المحور بالنسبة لليافعين.

كما تمّت في إطار العمل على توفير العلاج للمدمنين، إعادة فتح مركز الأمل بالمركب الصحي بجبل الوسط منذ شهر مارس 2019 وهو بصدد متابعة 1300 متعافي سنويا بالعيادات الخارجية وأكثر من 70 متعافي بالمجتمع العلاجي المحمي الذي يمثل نموذجا لهياكل ما بعد العلاج.

ومنذ مارس 2023، واستجابة لخصوصية وكثافة طلبات العلاج، أحدثت الوزارة مركز “تانيت” المتكون من مستشفى نهاري للنساء المدمنات بمستشفى الرازي، كما شرعت في إحداث وبرمجة عيادات أخرى مثل عيادات طب الإدمان بصفاقس في 17 جويلية 2025 وبجهة الودية بتونس العاصمة في 13 أكتوبر 2025 وبالمنستير في غرة نوفمبر 2025 وبقفصة يوم غرة ديسمبر 2025 وبجندوبة يوم 2 جانفي 2026.

كما أطلقت الوزارة العلاج بالميثادون للمتعافيات والمتعافين من الإدمان بالإبر على مادة الهروين بمراكز تانيت والأمل والوردية مع برمجة تعميمه على الجهات قصد الإستجابة شيئا فشيئا لطلب كافة المتعافين من تعاطي هذه المادة. وإلى جانب هذه العيادات أعدت الوزارة برنامج تأهيل وتوسيع مركزا “طينة” بصفاقس و”الأمل” بجبل الوسط وبرنامج بناء مركز العلاج الإدمان بولاية المنستير بعد تخصيص مساحة له في جهة بنان بمنطقة الحرقوسية.

وكانت الوزارة قد قامت في جانفي 2023، حسب ما جاء في هذا الردّ، بنشر نتائج استبيان MedSPAD( مشروع المدرسة المتوسطية حول الكحول والمخدرات الأخرى، مما يمكن من متابعة الاستخدام للمواد النفسية الفعالة )، الذي يعد الثالث من نوعه بعد إجراء استبيان أول في 2013 والثاني في 2017.