رئيس المُنظّمة التُّونسيّة للدّفاع عن المُستهلك يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

أفاد رئيس المُنظّمة التُّونسيّة للدّفاع عن المُستهلك، عمّار ضيّة، اليوم الإثنين، بأنّ “المنظّمة تعاني من اللّوبيات الموجودة في السوق وتستهدفها، لأنها تعتبرها تهديداً لمصالحهم”.

وأوضح ضيّة، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “عدد المُخالفات ارتفع رغم تزايد عدد عمليات المُراقبة”. وأكّد أنّ “المنتوج المحلّي يخضع للمُراقبة، في المقابل هناك منتوجات متأتّية من الخارج غير معلومة المصدر”، داعياً الأولياء إلى “الحذر من الألعاب البلاستيكيّة الموجودة في الأسواق بأسعار زهيدة على قارعة الطريق، خاصّة في فترة العيد”.