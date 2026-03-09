عاجل/ رقم مفزع: أكثر من 12 ألف مخالفة اقتصادية خلال الـ18 يوماً الأولى من رمضان..وهذه التفاصيل..

رئيس المُنظّمة التُّونسيّة للدّفاع عن المُستهلك يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

2026/03/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد رئيس المُنظّمة التُّونسيّة للدّفاع عن المُستهلك، عمّار ضيّة، اليوم الإثنين، بأنّ “المنظّمة تعاني من اللّوبيات الموجودة في السوق وتستهدفها، لأنها تعتبرها تهديداً لمصالحهم”.

وأوضح ضيّة، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “عدد المُخالفات ارتفع رغم تزايد عدد عمليات المُراقبة”. وأكّد أنّ “المنتوج المحلّي يخضع للمُراقبة، في المقابل هناك منتوجات متأتّية من الخارج غير معلومة المصدر”، داعياً الأولياء إلى “الحذر من الألعاب البلاستيكيّة الموجودة في الأسواق بأسعار زهيدة على قارعة الطريق، خاصّة في فترة العيد”.

