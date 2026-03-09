عاجل/ بشرى سارة لهؤلاء..قروض ميسرة مع فترة إمهال بثلاث سنوات..

انطلقت وزارة البيئة في مرحلة الانتفاع بخط التمويل المخصص لتمويل المشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والمقدر بـ20 مليون دينار لإسناد قروض استثمار متوسطة وطويلة المدى بشروط ميسرة.

وأفاد مدير عام التنمية المستدامة بوزارة البيئة مصباح عبازة، اليوم الإثنين 9 مارس 2026 في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذا الخط يهم الراغبين في بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري وكذلك المؤسسات الصغرى والشركات الأهلية، موضحا أن الاستثمار في هذه الاقتصاديات البديلة هدفه الحد من استنزاف الموارد الطبيعية والتخفيض من نسبة إنتاج النفايات في تونس.

وقال مصباح عبازة، إن القروض تُسند على موارد خط التمويل بمساهمة مشتركة بين خط التمويل والبنك، مشيرا إلى أن 10 بنوك انخرطت في البرنامج.

وبيّن أن القرض يصل إلى 500 ألف دينار لكل منتفع علاوة على إسناد القروض بنسبة فائدة تساوي نسبة الفائدة في السوق النقدية، ولمدة سداد تصل الى 10 سنوات، مع فترة إمهال بثلاث سنوات.

وأضاف أن خط التمويل للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، يشمل كل فلاح شاب خاصة يكون حاملا لشهادة عليا، وكذلك المؤسسات والشركات الأهلية.

ويشمل خط التمويل، المشاريع المندرجة ضمن الاقتصاد الأخضر على غرار الزراعة البيولوجية والسياحة الإيكولوجية والبناء والبنية التحتية المستدامة والصناعات الخضراء وإعادة استعمال المياه المستعملة والتصرف المندمج في النفايات.

وتتضمن المشاريع في إطار الاقتصاد الأزرق الصيد المستديم وحماية النظم الإيكولوجية البحرية ومكافحة التلوث البحري وتثمين الموارد المائية.

أما مشاريع الاقتصاد الدائري تهم إعادة التدوير وتثمين النفايات والاقتصاد في الموارد الطبيعية والطاقة وإعادة إدماج الموارد في دورة الإنتاج.