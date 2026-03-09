عاجل/ خريطة اليقظة: اسناد اللون الأصفر ل23 ولاية..أمطار غزيرة ودعوة للحذر..

يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين 9 مارس 2026 بنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالجهات الشرقية ثم تشمل تدريجيا بقية المناطق وتكون أحيانا غزيرة آخر النهار وفي بداية الليل خاصة بولايات زغوان وسليانة والكاف ثم لاحقا بولايات قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس.

ووفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، فإن أعلى الكميات ستتراوح بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية.

وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي، اللون الأصفر في خريطة اليقظة لجميع ولايات الجمهورية باستثناء ولاية تطاوين، وهو ما يستوجب ملازمة الحذر عند ممارسة أنشطة مرتبطة بتطور العوامل الجوية حسب المعهد.