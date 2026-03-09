عاجل/ أول رد فعل رسمي من ترامب على تعيين مجتبئ خامنئي مرشدا أعلى لايران..

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد لن يدوم طويلا دون موافقة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه ليس سعيدا بشأن اختيار مجتبى خامنئي مرشدا جديدا.

وقال ترامب في تصريحات صحفية “سيحتاج إلى موافقتنا.. إذا لم يحصل على موافقتنا، فلن يدوم طويلا.. نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل عشر سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك”.

وتابع ترامب: “لا أريد أن يضطر أحد للعودة بعد خمس سنوات وتكرار الأمر نفسه، أو الأسوأ من ذلك، السماح لهم بامتلاك سلاح نووي”.

وكان ترامب قال في مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية مثل أكسيوس ورويترز، إنه “غير سعيد” بهذا الخيار ووصفه بأنه “غير مقبول”، مطالبا بالمشاركة الشخصية في عملية الاختيار لضمان قائد يجلب السلام.

وقارن ترامب الأمر بتدخل سابق في فنزويلا، مشيرا إلى أن استمرار سياسات خامنئي قد يؤدي إلى حرب جديدة.

وأعلنت إيران الأحد رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لإيران خلفا لوالده علي خامنئي، بعد أيام من اغتيال الأخير في الهجوم الأمريكي ‑الإسرائيلي على طهران في أواخر فيفري 2026.

“روسيا اليوم “