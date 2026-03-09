عاجل/ ايران تستهدف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة..

وزارة التجارة تحدد أسعار بيع لحوم الدواجن..#خبر_عاجل

عاجل/ تقلبات جوية مرتقبة..طقس شتوي وأمطار بهذه الولايات..

عاجل/ من بينهم أطفال: اصابة أكثر من 30 شخصا في هجوم ايراني بمسيرات على هذه الدولة..

فاجعة في تركيا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل

2026/03/09 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

ذكر ​خفر السواحل ​التركي في بيان أن 14 ‌شخصا ‌على الأقل لقوا حتفهم عندما اصطدم ⁠قارب مطاطي يحمل مهاجرين بسفينة تابعة ​له قبالة سواحل إقليم أنطاليا ⁠جنوب تركيا اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن القارب ⁠السريع تم رصده في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة سواحل منطقة فينيكه في أنطاليا، ​وأنه حاول الفرار من خفر السواحل على ‌الرغم من التحذيرات المتكررة بالتوقف. وأورد البيان أن ⁠القارب اصطدم ‌لاحقا بسفينة تابعة لخفر السواحل.

وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ ستة مهاجرين ومواطن تركي واحد، وتم ‌العثور على ⁠14 قتيلا والقبض على 15 آخرين بعد ‌أن واصلوا رحلتهم في القارب حتى وصلوا إلى ‌اليابسة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn