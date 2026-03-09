فاجعة في تركيا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل

ذكر ​خفر السواحل ​التركي في بيان أن 14 ‌شخصا ‌على الأقل لقوا حتفهم عندما اصطدم ⁠قارب مطاطي يحمل مهاجرين بسفينة تابعة ​له قبالة سواحل إقليم أنطاليا ⁠جنوب تركيا اليوم الاثنين.

وأضاف البيان أن القارب ⁠السريع تم رصده في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة سواحل منطقة فينيكه في أنطاليا، ​وأنه حاول الفرار من خفر السواحل على ‌الرغم من التحذيرات المتكررة بالتوقف. وأورد البيان أن ⁠القارب اصطدم ‌لاحقا بسفينة تابعة لخفر السواحل.

وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ ستة مهاجرين ومواطن تركي واحد، وتم ‌العثور على ⁠14 قتيلا والقبض على 15 آخرين بعد ‌أن واصلوا رحلتهم في القارب حتى وصلوا إلى ‌اليابسة.