فاجعة في تركيا..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل

ذكر خفر السواحل التركي في بيان أن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما اصطدم قارب مطاطي يحمل مهاجرين بسفينة تابعة له قبالة سواحل إقليم أنطاليا جنوب تركيا اليوم الاثنين.
وأضاف البيان أن القارب السريع تم رصده في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة سواحل منطقة فينيكه في أنطاليا، وأنه حاول الفرار من خفر السواحل على الرغم من التحذيرات المتكررة بالتوقف. وأورد البيان أن القارب اصطدم لاحقا بسفينة تابعة لخفر السواحل.
وأشار البيان إلى أنه تم إنقاذ ستة مهاجرين ومواطن تركي واحد، وتم العثور على 14 قتيلا والقبض على 15 آخرين بعد أن واصلوا رحلتهم في القارب حتى وصلوا إلى اليابسة.