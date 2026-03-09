سليانة: رفع 388 مخالفة اقتصادية مشتركة منذ بداية شهر رمضان

قامت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، برفع 388 مخالفة اقتصادية مشتركة منذ بداية شهر رمضان الى غاية يوم 18 من نفس الشهر، أمّنها 91 فريقا مشتركا خلال تنفيذ 2944 زيارة تفقد بكافة المعتمديات، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.

وبين اليزيدي في تصريح اليوم الاثنين لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم حجز جملة من المواد شملت 346 علبة تبغ و45.5 كغ من الشاي و100 كغ من الموز و188 لترا من الزيت و1678 قطعة من الالعاب النارية “فوشيك”.

وأضاف أنّ المخالفات تتوزع حسب القطاعات الى 126 مخالفة بالخضر والغلال و114 مخالفة بالمواد الغذائية و53 مخالفة باللحوم والأسماك و24 مخالفة بالمخابز والمرطبات و34 مخالفة بالتبغ و7 مخالفات بالمقاهي ومثلها بالعلف و10 مخالفات بقطاع الملابس والأحذية و13 مخالفة أخرى.

وأشار الى أن المخالفات تتوزع حسب القطاعات الى 94 مخالفة في الترفيع بالأسعار و139 مخالفة في عدم اشهار الأسعار و70 مخالفة بالفوترة و7 مخالفات بالاحتكار و4 مخالفة بالدعم ومخالفة في عدم توفّر شروط التجارة ومثلها في منتوجات مجهولة المصدر ومخالفتين تتعلق بالتأثير على الأسعار و64 مخالفة تتعلق بالميزان و6 مخالفات أخرى.