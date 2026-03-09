إطلاق خدمة جديدة تهم الطرقات السيارة “البياج”..

أعلن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة، أحمد عز الدين، الاثنين، عن الانطلاق الرسمي لخدمة شحن الشارات الآلية الخاصة بالشركة عبر تطبيقة D17، وذلك خلال لقاء انتظم بمقر الشركة بتونس بحضور الرئيس المدير العام للبريد التونسي.

وأوضح عز الدين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار أولى مراحل اتفاقية التعاون الممضاة بين شركة تونس للطرقات السيارة والبريد التونسي منذ ديسمبر 2025، ويترجم توجه المؤسسة نحو رقمنة خدماتها تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية وتيسير معاملات المواطنين.

وأفاد بأنّ الدراسات، التّي أُنجزت سابقا أثبتت فاعلية نظام الخلاص الآلي، إذ يتيح مرور نحو 1150 عربة في الساعة، مقابل ما لا يتجاوز 150 سيّارة في الساعة في نظام الخلاص اليدوي، مبرزا أن اعتماد هذا النظام من شأنه المساهمة في الحد من الاكتظاظ المروري، خاصة خلال فترات الذروة، على غرار الأعياد والمناسبات.

وبيّن الرئيس المدير العام لشركة تونس للطرقات السيارة أن ذروة الحركة المرورية على شبكة الطرقات السيارة تُسجل عادة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن الشركة سجلت خلال شهر أوت 2025 عبور 115 ألف عربة يوميا، خاصة على مستوى الطريق السيارة A1 الرابطة بين تونس وبن قردان.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي، مروان بن سليمان، في تصريح لـ(وات)، أن توفير خدمة شحن الشارات الآلية لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة يندرج ضمن جملة الخدمات التي يقدمها البريد التونسي عبر تطبيقة D17 المخصصة للدفع الإلكتروني، والتي تعد الأولى من نوعها في تونس، وفق قوله.

وأوضح أن الانتفاع بهذه الخدمة يقتضي من المواطنين امتلاك محفظة إلكترونية أو اقتناء أحد أنواع البطاقات البريدية المتوفرة بمكاتب البريد، مبيّنا أن عملية الشحن تتم عبر إدخال رقم البطاقة في التطبيقة وتعبئتها بالمبلغ المطلوب.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التطبيقة بلغ مليون شخص، في حين يناهز عدد المستعملين الفعليين لها 500 ألف مستخدم، مؤكدا أنها تساهم في تسهيل المعاملات المالية والإلكترونية وتتميز بالشفافية والنجاعة.