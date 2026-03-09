تهديد ممرضة بآلة حادة ومطالب بتوفير مركز شرطة بهذا المستشفى..#خبر_عاجل

عبرت النقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري عن شديد استيائها واستنكارها، لما تعرضت له إحدى الممرضات داخل المؤسسة الصحية من اعتداء لفظي وتهديد بواسطة آلة حادة من قبل أحد الاشخاص في حادثة خطيرة كان من الممكن أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل الحاضرين، وفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بنابل.

واعتبرت أن هذا السلوك العدواني يمثل اعتداء صارخا على حرمة المؤسسة الصحية ومسا بسلامة الإطارات الطبية وشبه الطبية أثناء أداء واجبهم الإنساني والمهني في خدمة المرضى، وقالت إنه يعكس تنامي ظاهرة العنف المسلط على أعوان الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية.

كما نبهت إلى النقص الفادح في أعوان الحراسة بالمؤسسة، الأمر الذي الذي قالت إنه يطرح أكثر من تساؤلات جدية حول ظروف تأمين الإطارات الصحية وحمايتهم داخل فضاء يفترض أن يكون آمنا للجميع.

وعبرت النقابة الأساسية عن تضامنها المطلق مع الممرضة المعتدى عليها، ونددت بشدة بهذا الاعتداء اللفظي والتهديد باستعمال آلة حادة وطالبت سلطة الاشراف بالتدخل العاجل لتعزيز اعوان الحراسة بانتدابات جديدة وعاجلة.

كما طالبت بتوفير مركز شرطة قار بالمؤسسة وتوفير أعوان أمن به على امتداد الـ 24 ساعة، داعية إلى اتخاذ إجراءات جدية لحماية الأعوان والإطارات الصحية من مثل هذه الاعتداءات.

كما أكدت النقابة الأساسية أن كرامة وسلامة الإطارات الصحية خط أحمر ولن يتم السكوت عن أي اعتداء يطالهم داخل مؤسساتهم الصحية.