حزب الله يتعهد بالولاء لمرشد إيران الجديد..#خبر_عاجل

هنأ حزب الله إيران، الاثنين، على اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للدولة خلفا لوالده، وتعهد بالولاء له.

وذكر الحزب في بيان له: “إننا في حزب الله إذ نتقدم بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، نجدد العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية”.

ودخل حزب الله الحرب في الشرق الأوسط في الثاني من مارس بإطلاقه صواريخ على اسرائيل “ثأرا” لمقتل خامنئي، فيما شنت إسرائيل غارات واسعة في لبنان وتوغلت قواتها في مناطق حدودية بجنوبه.

وأعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، في وقت سابق الأحد، انتخاب مجتبى خامنئي، مرشدا أعلى جديدا لإيران، خلفا لوالده علي خامنئي الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير.

وأعلن المجلس المؤلف من 88 عضوا في بيان “تم في الجلسة الاستثنائية اليوم، وبناء على التصويت الحاسم لممثلي مجلس خبراء القيادة المحترمين، تعيين سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (…) المرشد الثالث” لإيران.