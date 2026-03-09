إيران: “لدينا العديد من المفاجآت في جعبتنا”..

جددت إيران، اليوم الاثنين، استعدادها للاستمرار بالحرب مع أميركا وإسرائيل، بينما دخلت الأخيرة يومها التاسع.

فقد نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تغريدة عبر حسابه في X، أكد فيها أنه وبعد 9 أيام من بدء ما سمّاه عملية “الخطأ الفادح”، تضاعفت أسعار النفط بينما تشهد أسعار جميع السلع الأساسية ارتفاعاً صاروخياً.

وأضاف أن إيران تعلم أن الولايات المتحدة تُخطط لاستهداف مواقعها النفطية والنووية على أمل احتواء صدمة تضخمية هائلة.

وأعلن أن بلاده على “أهبة الاستعداد”، قائلا: “لدينا نحن أيضاً العديد من المفاجآت”.

كذلك أرفق الوزير الإيراني منشوره بصورة تظهر بيانات عن ارتفاع أسعار النفط والمحروقات.

أتى هذا التطور بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بدء ضربات واسعة النطاق على طهران وأصفهان وجنوب إيران، في عاشر أيام هجوم إسرائيل المشترك مع الولايات المتحدة على إيران.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو بدأ للتو شنّ موجة غارات واسعة النطاق ضد “بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني” في طهران وأصفهان وجنوب إيران بشكل متزامن.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط 3 طائرات مسيّرة في بوشهر وطهران.

وذكر في بيان اليوم أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين من طراز MQ9 في محافظتي جم وخورموج بمحافظة بوشهر، وفق وکالة تسنيم.

كما أضاف أنه “تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى في سماء طهران، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

“العربية.نت”