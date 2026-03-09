عاجل/ “التفاوض أو التصفية”.. ترامب يضع المرشد الإيراني الجديد أمام هذا الخيار..

كشف مسؤولون أميركيون، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه منفتح على فكرة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي في حال تبيّن أنه غير مستعد للاستجابة لمطالب الولايات المتحدة، وفي مقدمتها إنهاء برنامج إيران لتطوير الأسلحة النووية.

وقال المسؤولون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إنهم لا يتوقعون أن يتخلى خامنئي عن مساعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، مرجحين رفضه التفاوض على إنهاء الصراع بشروط تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

كما كشفوا أن إسرائيل هي التي قد تنفذ على الأرجح عملية اغتيال مجتبى خامنئي، مشيرين إلى أن تل أبيب تتولى الدور القيادي في استهداف القادة الإيرانيين.

وعندما سُئل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا على شبكة CNN عما إذا كان خامنئي هدفا لإسرائيل، قال: “سيتعين عليكم الانتظار لتروا”.

هذا وكانت إسرائيل قد نفذت الغارة الجوية التي قتلت والد خامنئي، المرشد الأعلى السابق في بداية الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

فيما جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، التأكيد على أنه لم يكن مسروراً بانتخاب مجتبى خامنئي مرشداً لإيران خلفاً لوالده الذي اغتيل في بداية الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران يوم 28 فيفري (شباط) الماضي.