عاجل/ ايران تفجرها وتتوعد..

أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، أنه من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد.

وكتب العميد مجيد موسوي في حسابه علی منصة “إکس”: “لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد من الآن فصاعدا”.

وتأتي تحذيرات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، بعد أن ذكرت وسائل إعلام عبرية أن “ضربة جوية أصابت محطة الأرضية الساتلية لشركة SES بالقرب من بيت شيميش في وادي إيلاه بإسرائيل”.

وأشارت إلى أن “المحطة تقع في منطقة استراتيجية قريبة من تل أبيب وقد تعرضت لضربة مباشرة، مما قد يؤثر على خدمات الاتصالات الفضائية والإنترنت والتلفزيون في المنطقة، خاصة مع الاعتماد الكبير على أقمار SES في نقل البيانات والإشارات”.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، تنفيذ الموجة الحادية والثلاثين من عملية “الوعد الصادق 4” باستخدام صواريخ فائقة الثقل ضد مواقع أمريكية إسرائيلية.

“روسيا اليوم”