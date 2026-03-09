تأمين عودة 158 معتمرا من السعودية..#خبر_عاجل

متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل

عاجل/ تأمين خروج 13 تونسيا من إيران عبر تركيا..

عاجل/ فاجعة بهذه الولاية قبيل الافطار..وهذه حصيلة الضحايا..

عاجل/ الحرس الثوري يقصف إسرائيل بصواريخ “ثقيلة” ويرفض التراجع قبل “هزيمة العدو”..

2026/03/09 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات العسكرية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مؤكدا أن عملياته “لن تتوقف حتى هزيمة العدو وجعله يندم”.

وقال الحرس الثوري في بيان، مساء اليوم الاثنين، إنه أطلق الموجة 32 من عملية “الوعد الصادق 4″، ضد أهداف في الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ “قدر” و”خرمشهر”.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثّق إطلاق هذه الموجة على أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة.

في الوقت نفسه، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي استمرار الهجمات للرد على الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا: “كونوا على يقين أن الهجوم على العدو لن يتوقف لحظة واحدة”.

وتابع موسوي “من الآن فصاعدا لن نطلق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن”، مؤكدا أن “تواتر الإطلاقات ومستوى الموجات سيصبح أعلى وسيتسع نطاقها”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn