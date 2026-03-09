عاجل/ الحرس الثوري يقصف إسرائيل بصواريخ “ثقيلة” ويرفض التراجع قبل “هزيمة العدو”..

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات العسكرية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مؤكدا أن عملياته “لن تتوقف حتى هزيمة العدو وجعله يندم”.

وقال الحرس الثوري في بيان، مساء اليوم الاثنين، إنه أطلق الموجة 32 من عملية “الوعد الصادق 4″، ضد أهداف في الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ “قدر” و”خرمشهر”.

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثّق إطلاق هذه الموجة على أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة.

في الوقت نفسه، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي استمرار الهجمات للرد على الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا: “كونوا على يقين أن الهجوم على العدو لن يتوقف لحظة واحدة”.

وتابع موسوي “من الآن فصاعدا لن نطلق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن”، مؤكدا أن “تواتر الإطلاقات ومستوى الموجات سيصبح أعلى وسيتسع نطاقها”.