عاجل/ إيران تحدد شرطها الأول لوقف النار..وهذه التفاصيل..

أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، أن شرط طهران الأول لوقف إطلاق النار هو عدم شن المزيد من الضربات.

كما قال في تصريحات للتلفزيون الرسمي “بعض الدول، بما فيها الصين وروسيا وفرنسا، تواصلت مع إيران بشأن وقف إطلاق النار”.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات حادة إلى واشنطن. فيما قلل المتحدث باسم الخارجية، إسماعيل بقائي من احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار طالما استمرت الهجمات، مضيفا أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها.

واعتبر بقائي، في مؤتمر صحفي الاثنين أن “أميركا تحاول تبرير هجومها بذرائع واهية”. وأردف قائلاً: “لا سبب ولا مبرر للحرب سوى تقسيمنا وإضعافنا”.

ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار، قال “طالما استمرت الهجمات فلا جدوى من الحديث عن أي شيء سوى الدفاع والرد على الأعداء”.

هذا واعتبر أن التدخل الأميركي في المنطقة جلب الفوضى وزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

أتت تلك التصريحات وسط تأكيدات أميركية وإسرائيلية بأن “العملية العسكرية” ستستمر أسابيع أخرى بعد، بينما تصاعدت التحذيرات الدولية من خطورة توسع الصراع.

فيما جددت القوات الإيرانية لا سيما الحرس الثوري التأكيد على المضي في المواجهة، حتى لو طالت ل 6 أشهر.

“العربية.نت “