عاجل/ سفارة تونس بأبوظبي تعلن عن جملة من الإجراءات لتسهيل مغادرة المواطنين التونسيين..

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي عن جملة من الإجراءات لتسهيل مغادرة المواطنين التونسيين المتواجدين بإمارة أبوظبي والمناطق التابعة لها (العين والظفرة)، والقادمين بتأشيرات سياحية أو في إطار زيارات عائلية، والراغبين في العودة إلى تونس عبر رحلات جوية انطلاقا من المملكة العربية السعودية.

وأوضحت السفارة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّه يمكن للمعنيين بالأمر تقديم مطالب في الغرض إلى مصالحها عبر البريد الالكتروني at.abou@diplomatie.gov.tn ،على أن تتضمن الملفات نسخة من جواز السفر ونسخة من تأشيرة الزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى وثيقة تثبت التواجد حاليا بالدائرة القنصلية التابعة للسفارة.

وبيّنت في هذا الصدد أنّ هذه الوثيقة تتمثل في شهادة إقامة بالنزل بالنسبة للقادمين في إطار تأشيرة سياحية، أو نسخة من عقد كراء سكن بالنسبة للقادمين في إطار تأشيرة زيارة عائلية، إلى جانب نسخة من حجز الرحلة الجوية إن توفرت أو بيانات مسار الرحلة المبرمجة، فضلا عن رقم هاتف للتواصل المباشر أو رقم عبر تطبيق “واتساب”.

وأفادت السفارة أنّها ستتولى إحالة هذه المطالب إلى السلطات السعودية المختصة، بالتنسيق مع مصالح البعثة الدبلوماسية التونسية بالرياض، وذلك قصد تسهيل حصول المعنيين بالأمر على تأشيرات عبور اضطرارية عبر المنافذ البرية على الحدود الإماراتية–السعودية، تمهيدا لعودتهم إلى تونس عبر رحلات جوية