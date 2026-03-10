تبادل الاتهامات بين ترامب وايران حول اغلاق مضيق هرمز وتوقف امدادات الطاقة..

​قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أنه لن يسمح بشحن “لتر واحد من النفط” ‌من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأمريكية والصهيونية مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التحذير بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر إذا ‌منعت الصادرات من منطقة إنتاج الطاقة الحيوية.

جاء تحذير ترامب بعد تقلبات في الأسواق المالية ‌العالمية بسبب مخاوف من أن المؤسسة الأمنية الإيرانية تتجمع خلف الزعيم الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وليست مستعدة للتراجع في أي وقت قريب.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا جسيمة بالقوات الجوية والبحرية الإيرانية، وتوقع أن ينتهي الصراع قبل المهلة الأولية المحددة بأربعة أسابيع، غير أنه ⁠لم يحدد شكل النصر. وسبق أن طالب ترامب إيران باستسلام غير مشروط.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الصهيونية منذ ​نهاية فيفري إلى مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وإصابة الآلاف.

وحذر ترامب من أن الهجمات الأمريكية قد تزداد بشدة إذا سعت إيران إلى منع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وقال ⁠ترامب في مؤتمر صحفي “سنضربهم بقوة لدرجة أنه لن يكون من الممكن لهم أو لأي شخص آخر يساعدهم استعادة تلك المنطقة من العالم”.

وفي طهران، هدد الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يسمح بخروج أي نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية ⁠والصهيونية

ونقلت وسائل إعلام رسمية على متحدث باسم الحرس الثوري القول “نحن من سيحدد نهاية الحرب”.

وقال ترامب ردا على ذلك “إذا قامت إيران بأي شيء يوقف تدفق النفط داخل مضيق هرمز، فسوف تضربها الولايات المتحدة أقوى 20 مرة مما ضربتها حتى الآن”.

وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، مما تسبب في توقف ناقلات النفط عن الإبحار منذ أكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على وقف الضخ مع امتلاء المخازن.