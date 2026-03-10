عاجل/ بسبب الحرب..أسعار الوقود تقفز.. وشركات طيران تُرفّع في أسعار التذاكر..

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران واستهداف طهران لقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج إلى تعطيل صادرات النفط والغاز الطبيعي من الشرق الأوسط، و وقف الإنتاج مع تسجيل ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط.

وتعتبر دول الخليج أكبر مصادر النفط الخام في العالم، ومركز رئيسي لتكرير النفط وإنتاج الوقود الذي تعتمد عليه الأسواق الدولية.

وقد أثّرت هذه التوترات التي تشهدها المنطقة على عدد كبير من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية حاجياتها.

دول ترفّع أسعار الوقود

وفي استراليا يستعد السائقون إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود، بعدما سجلت أسعار النفط العالمية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عقود.

وحذّر خبراء الاقتصاد من أن سائقي السيارات قد يواجهون زيادة تصل إلى 36 سنتاً لكل لتر في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

وقال كبير الاقتصاديين في ويستباك نيوزيلندا، كيلي إيخهولد، إن السيناريو الأسوأ قد يحدث إذا تعطلت إمدادات النفط لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وفي هذه الحالة قد يصل سعر النفط إلى 185 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة سيؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة، لأن مخزونات النفط والغاز العالمية محدودة ولا يمكن تعويض النقص بسهولة.

وفي مصر، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس (بالتوقيت المحلي)، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها للتر. كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها للتر.

وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراما من 225 إلى 275 جنيها، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراما من 450 إلى 550 جنيها.

كما ارتفعت أسعار الوقود في المغرب خلال شهر مارس 2026 بعد بداية الحرب الإيرانية، إضافة إلى موريتانيا، حيث بررت وزارة النفط الزيادة الجديدة في أسعار المازوت التي تقررت بسبب اندلاع الحرب على إيران إلى الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات التي تمنع تأثر المواطن بالتقلبات الحادة.

كما شهدت دول عربية أخرى ارتفاعا في اسعار النفط مباشرة بعد اندلاع الحرب وهي قطر والإمارات وفلسطين والأردن.

من جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، عن زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية الرئيسية، وسط تحركات حكومية لضبط السوق ومواجهة تقلبات الأسعار العالمية.

وقد دفعت أزمة الوقود في فيتنام حكومتها لإطلاق دعوات للعمل من المنزل.

شركات طيران ترفع أسعار التذاكر وأخرى تلغي رحلاتها

وألقت الأزمة بظلالها أيضا على شركات الطيران، حيث أشركة إير نيوزيلاند، الثلاثاء، عن الترفيع في أسعار التذاكر بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقد تتخذ مزيدا من الإجراءات المتعلقة بالأسعار، مما يؤكد سعي شركات الطيران العالمية إلى تحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار النفط.

وطلبت شركة فيتنام إيرلاينز من السلطات المحلية إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها.

وقالت حكومة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إن تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية ارتفعت 60 إلى 70 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، وأن موردي الوقود يواجهون صعوبات في تلبية طلب شركات الطيران.

وأفادت شركة هانا تور سيرفيس الكورية الجنوبية بأنها ألغت الرحلات الجماعية التي تشمل رحلات جوية إلى الشرق الأوسط، مثل السفر إلى دبي أو الرحلات التي تمر عبر دبي في طريقها إلى أوروبا، وبأنها تعفي العملاء المتضررين من رسوم الإلغاء.

وأضافت أن جميع الرحلات المتعلقة بالشرق الأوسط لشهر مارس ستُعلق.

