فيضانات في هذه الولاية..انقاذ 3 أشخاص جرفتهم السيول وتواصل البحث عن شخص مفقود..#خبر_عاجل

نجحت وحدات الحماية المدنية فرع مكثر بسليانة بدعم من الحماية المدنية بحاجب العيون التابعة لولاية القيروان من إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا على متن شاحنة بعد أن حاصرتهم سيول وادي الحطب جنوب معتمدية الروحية، في حين تتواصل عمليات البحث عن شخص مفقود جرفته المياه وتم العثور على سيارته الخاصة، وفق ما أكده مصدر محلي لاذاعة موزاييك .

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التمشيط والبحث متواصلة بمشاركة وحدات الحماية المدنية وعدد من المواطنين .

يذكر أن معتمدية الروحية شهدت في ساعة متأخرة من ليلة أمس تهاطل كميات هامة من الأمطار ساهمت في ارتفاع منسوب عدد من الأودية والمجاري المائية على غرار وادي الحطب ووادي بوعجيلة.

