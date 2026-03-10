بلاغ هام للجامعة التونسية لكرة القدم..

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها تلقت من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددًا محدودًا من رموز الاعتماد (Codes) الخاصة بتغطية نهائيات كأس العالم 2026، والمخصّصة للصحفيين الرياضيين والمصورين الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ودعت الجامعة في بلاغ لها الراغبين في تغطية هذا الحدث الرياضي العالمي إلى تعمير استمارة طلب الاعتماد عبر الرابط التالي:

🔗zfrmz.com/egXmYWmCQqlg5zArmEyM

ويُشترط أن يكون الصحفي أو المصور الصحفي مسجّلًا ويمتلك حسابًا مُفعّلًا على منصة Media Hub التابعة للفيفا.

آخر أجل لتقديم المطالب:

20 مارس 2026 على الساعة 14:00 ظهرًا.

ونبهت الجامعة بأن تقديم الطلب لا يضمن الحصول على رمز الاعتماد، نظرًا لمحدودية عدد الاعتمادات المخصصة لتغطية نهائيات المونديال.