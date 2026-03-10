عاجل/ إيران تحسمها وتكشف حقيقة اطلاق صاروخ باتجاه تركيا..

عاجل/ في تصعيد جديد: ترامب يهدد ويتوعد ايران..

2026/03/10 أخبار عالمية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن “الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان أن إيران لم تطلق أي مقذوفات باتجاه الأراضي التركية”.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن عراقجي اتفق مع نظيره التركي على تشكيل فريق من الخبراء العسكريين لمناقشة “الادعاءات الأخيرة”. وفي وقت سابق، أبلغ الوزير هاكان فيدان نظيره ​الإيراني عباس عراقجي ​خلال اتصال هاتفي ⁠اليوم الثلاثاء بأن “​انتهاك المجال الجوي ​التركي بصواريخ باليستية إيرانية أمر غير مقبول”، وفق ما أفاد مصدر بوزارة ​الخارجية التركية. وأوضح ​المصدر أن ​”عراقجي أبلغ فيدان بأن طهران ‌تجري ⁠تحقيقا موسعا بهذا الشأن”. وأكّد فيدان لعراقجي أنّ ​تركيا ​تطالب جميع ⁠الأطراف بالامتناع عن أي ​خطوات قد ​تعرض ⁠المدنيين للخطر، مشدداً على أن “أنقرة ⁠ستتخذ ​إجراءات ​ضد الصواريخ التي تستهدفها”.

وللإشارة فقد أعلنت تركيا أمس الإثنين، إسقاط صاروخ إيراني، وذلك للمرة الثانية، محذرة من أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن دفاعات حلف شمال الأطلسي دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخاً باليستياً أطلق من إيران.
كما أشارت إلى أن بعض الحطام سقطت في إقليم غازي عنتاب بجنوب شرقي البلاد، دون وقوع إصابات. بدورها، حذرت الرئاسة التركية “جميع الأطراف وخاصة إيران من أية خطوات تهدد الأمن والمدنيين”.

