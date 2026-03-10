تنبيه..بلاغ مروري لمستعملي هذه الطريق..#خبر_عاجل

في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (قسط عدد 1)، أفادت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين (تحت قنطرة السان غوبان) عن غلق هذه الطريق على مستوى الجسر في اتجاه مقرين وذلك ليلتي الأربعاء والخميس 11 و12 مارس 2026 من الساعة العاشرة ليلا (22h00) إلى الساعة الرابعة صباحا (04h00).

ويمكن للقادمين من وسط العاصمة والقاصدين مقرين، المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب عليوة فالطريق الوطنية رقم 1، أو عبر جسر سان غوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محول بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطنية رقم 1.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكورة إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض.