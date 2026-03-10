صادم..الاشتباه في تناول رضيع لمادة مخدرة والاحتفاظ بأربعة أشخاص من بينهم الأم..!

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بالمهدية وليد الشطربي بأنّ النيابة العموميّة فتحت بحثا تحقيقيّا ضدّ 4 أشخاص من بينهم زوجان، وذلك من أجل المسك بنيّة الاستهلاك واستهلاك مادّة مخدّرة مدرجة بالجدول ”ب” والمسك بنيّة الاتّجار في حقّ ثلاثة منهم، كما تمّ توجيه تهمة إهمال شؤون قاصر إلى الزوجيْن.

وأوضح الشطربي في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ أحد الأقسام الاستعجالية بالجهة، استقبل رضيعا يبلغ من العمر عاميْن تبيّن أنّه تعرّض لحالة تسمّم تستوجب إقامته بالمستشفى.

وأضاف الشطربي أنّ والد الرضيع أعلم الطبيب المباشر، بإمكانيّة تناول ابنه قطعة من مادّة مخدّرة قبل أن يغادر المستشفى على عجل.

وتابع أنّ الوحدات الأمنية تمكّنت لاحقا من القبض على الأب وشخصيْن آخريْن، حيث تقرّر الاحتفاظ بهم على ذمّة الأبحاث فيما تمّت إحالة الأمّ بحالة تقديم.