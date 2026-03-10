عاجل/ غارة أميركية إسرائيلية على طهران وانفجار ضخم يهز ميناء بندر عباس..هذه حصيلة الضحايا..

أعلنت سلطات العاصمة الإيرانية، طهران، عن مقتل شخص وإصابة 28 آخرين جراء غارة أميركية إسرائيلية على وسط طهران فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ضخم في ميناء بندر عباس.

وتداولت وسائل إعلام إيرانية اندلاع حرائق كثيفة نتيجة الانفجارات التي ضربت طهران تزامنا مع قصف إسرائيلي على ميناء “بندر عباس”.

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الثلاثاء، بدء سلسلة جديدة من الضربات على طهران، في اليوم الحادي عشر من الحرب في الشرق الأوسط. وتحدث إعلام إيراني عن غارات على قطع بحرية إيرانية في ميناءي جابهار ولنجة، فيما أطلقت إيران الصواريخ تجاه إسرائيل.

فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية بمقتل رئيس منظمة الباسيج في إيران “أسد الله بادفر”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بدأ “شن موجة غارات لاستهداف أهداف تابعة للنظام الإيراني”.

وبعد وقت قصير، سُمع دوي انفجارات في وسط العاصمة الإيرانية، وفق مراسلي “فرانس برس” الذين تحدثوا عن انفجارات في أحياء عدة من طهران.

بالمقابل، رصد الجيش الإسرائيلي دفعة جديدة من الصواريخ قادمة من إيران. وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجيش أن أنظمة الدفاع الجوي بدأت باعتراض أهداف جوية. ووفقًا لنظام الإنذار المبكر، فإن الضربة استهدفت شمال البلاد. وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” باعتراض صاروخ عنقودي في تل أبيب.

