عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد هذا المسؤول من أجل شبهة الاستيلاء على اموال عمومية والتلاعب بمسالك التوزيع..

2026/03/10 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية مُقدّمة من شركة اللحوم ضدّ أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس، بخصوص شُبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين للتزوّد باللحوم المبردة الموردة من الخارج إضافة إلى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مُدعمة من الدولة وبيعها في أماكن أخرى غير تلك المصرح بها للشركة.

وبورود محضر البحث، تمّ فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وبعد استنطاقه، أصدر الثلاثاء، قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن ضدّ أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس من أجل جرائم غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاحتكار والمضاربة غير المشروعة وخيانة الأمانة الموصوفة والمشاركة في تعمّد شبه موظّف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا في مؤسّسة اقتصادية تساهم الدولة في رأسمالها مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

