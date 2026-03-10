عاجل/ ستيني يحاول الانتحار حرقا..

أقدم كهل، اليوم، على محاولة انتحار حرقا بسكب مادة البنزين على جسده وإضرام النار فيه بالقرب من مفترق الحصان بمدينة جرجيس، ما أسفر عن إصابته بحروق بليغة استوجبت تدخلا طبيا عاجلا.

وأفاد مصدر من الحماية المدنية بأن المصاب، وهو أصيل ولاية قابس ومن مواليد سنة 1958، تعرض لحروق متفرقة من الدرجتين الثانية والثالثة، وتولت فرق الإنقاذ نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجهوي بجرجيس.

وأكد مدير المستشفى الجهوي بجرجيس، محمد الغندري، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن المصاب خضع لعمليتين جراحيتين فور وصوله نظرا لحالته الصحية الحرجة وتضرر مناطق واسعة من جسده.

وأضاف الغندري أن الإطار الطبي ينتظر استقرار الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لنقله إلى مستشفى الإصابات والحروق البليغة ببن عروس لاستكمال العلاج المتخصص.