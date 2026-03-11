عاجل/ هذه الدولة تتخذ هذه الاجراءات ضد إسرائيل..

عاجل/ انفجار قرب ميناء خليفة في الإمارات..

2026/03/11 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت إسبانيا اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 إعفاء سفيرها في تل أبيب وتقليص تمثيلها الدبلوماسي في الأراضي المحتلّة.

خفضت إسبانيا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل، بعد قرار رسمي بإنهاء مهام سفيرتها لدى تل أبيب، في خطوة تعكس استمرار التوتر في العلاقات بين البلدين.

ونشرت الحكومة الإسبانية في الجريدة الرسمية (BOE) قرار إعفاء السفيرة من منصبها، ما يعني أن السفارة الإسبانية في تل أبيب ستدار خلال الفترة المقبلة من قبل قائم بالأعمال بدل سفير، وهو ما يمثل تقليصًا للمستوى الدبلوماسي للعلاقة بين الجانبين.

ويأتي هذا القرار في سياق أزمة دبلوماسية متواصلة بين مدريد وتل أبيب، حيث كانت السفيرة الإسبانية قد استدعيت إلى مدريد منذ أشهر على خلفية الخلافات السياسية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة والمواقف المتباينة للطرفين بشأنها.

