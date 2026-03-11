عاجل/ التعليم الثانوي يصعد ويعلن: إضراب عام جديد..وهذا موعده..

أعلنت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن قرارها تنفيذ إضراب حضوري بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يوم 7 أفريل 2026، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقر المندوبيات الجهوية للتربية. ويأتي هذا القرار التصعيدي نتيجة لما وصفته الهيئة بـ “سياسة التهميش واللامبالاة” التي تنتهجها سلطة الإشراف تجاه الملفات العالقة في القطاع.

وفي بيان صادر عقب اجتماعها المنعقد بدار الاتحاد برئاسة الأخت سهام بوسة، الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي، أعربت الهيئة عن تمسكها الكامل بمطالب الأساتذة المضمنة في اللوائح المهنية السابقة، وعلى رأسها الترفيع في الأجور واحترام مبدأ التفاوض. كما طالبت بالتفعيل الفوري للزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية، تنفيذاً لاتفاقية 23 ماي 2023.

وقد أدان الطرف النقابي بشدة ما اعتبره “إجراءً تعسفياً أحادي الجانب” تمثل في إيقاف الاقتطاع الطوعي والمباشر لفائدة الاتحاد، معتبراً هذه الخطوة اعتداءً صارخاً على الحقوق المكتسبة واستهدافاً مباشراً للعمل النقابي.

كما تضمنت اللائحة المهنية جملة من المطالب المادية والهيكلية الأخرى، من بينها:

فتح مفاوضات جدية ومسؤولة حول مطالب مؤتمر أكتوبر 2023.

التطبيق الكامل لاتفاقيات 9 فيفري 2019 و23 ماي 2023.

اعتماد اتفاقية 8 جويلية 2011 كإطار وحيد لتعيين المديرين والنظار.

احتساب المفعول المالي والإداري للترقية المهنية لسنة 2024 ابتداءً من شهر جويلية من نفس السنة.

التصدي لظاهرة العنف المدرسي التي باتت تهدد سلامة الأساتذة والتلاميذ على حد سواء.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على بقائها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع وتحديد الأشكال النضالية القادمة، محملة سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل المؤسسات التربوية، وشددت على أن كرامة المربين والحقوق المهنية المشروعة تظل “خطاً أحمر” لا يمكن التنازل عنه.