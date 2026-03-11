وزارة التجارة تدعو الى عدم توريد لعب الأطفال المسرطنة

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات موردي لعب الأطفال إلى عدم توريد لعب أطفال المصنوعة من الرمل وتحتوي على مادة الحرير الصخري المسرطنة

وأكدت في بلاغ صادر عنها الثلاثاء، ضرورة التحري لدى مزوديهم إن كانت اللعب الموردة إلى السوق الداخلية قد شملتها عمليات السحب والاسترجاع على المستوى الدولي

ودعت المستوردين إلى سحب منتجاتهم من هذه اللعب من السوق الداخلية والقيام بالتحاليل المخبرية للتثبت من مدى وجود مادة الحرير الصخري بها

وفي حالة ثبوت وجود مادة يجب سحب منتجات لعب الأطفال المعنية من مختلف مسالك التوزيع

-كما دعت الوزارة إلى إعلام الحرفاء بكل وسيلة تترك أثرا (نشريات على واجهة المحلات، المواقع الالكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي…) بضرورة إرجاع اللعب موضوع السحب واسترجاع ثمنها

وشددت على ضرورة إعلام الوزارة تباعا بكل الإجراءات المتخذة في الغرض ومدى التقدم في انجازها

ودعت الوزارة، أيضا كل تجار الجملة والتفصيل للعب الأطفال إلى عدم العرض والبيع للمستهلك لهذه المنتجات والتنسيق مع المورد في سحبها.