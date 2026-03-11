عاجل/ تعرّض سفينة شحن لهجوم قرب مضيق هرمز..وهذه التفاصيل..

أعلنت البحرية التايلاندية، اليوم الأربعاء، عن تعرض سفينة شحن تابعة لها لهجوم قرب مضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البحرية قولها في بيان: “تعرّضت سفينة الشحن مايوري ناري التي ترفع العلم التايلاندي، لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، ويتم حالياً التحقيق في التفاصيل المحددة وسبب الهجوم”.

وأوضح البيان أنّ السفينة كانت تقل 23 بحاراً، وقد قامت البحرية العُمانية بإنقاذ 20 منهم، فيما تستمر الجهود لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة المتبقّين.

وأظهرت صور نشرتها البحرية الملكية التايلاندية الدخان الأسود وهو يتصاعد من السفينة، بينما كانت قوارب نجاة تحيط بها.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم عن إصابة ثلاث سفن بقذائف مجهولة قبالة الإمارات، وفي مضيق هرمز، ولم يتضح على الفور ما إذا كان حادث السفينة التايلاندية يتعلّق بواحدة من هذه السفن الثلاث.

وتأتي هذه الحوادث في سياق تصعيد عسكري وبحري غير مسبوق تشهده منطقة الخليج، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي، والتي أعقبتها هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت سفناً تجارية وعسكرية في مياه الخليج وبحر العرب.

وكالات