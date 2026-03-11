فيديو تحرش بفتاة داخل وسيلة نقل يثير ضجة ويهز وسائل التواصل الاجتماعي..ما القصة..؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو جديد قال متداولوه إنه يوثق واقعة تحرش شخص بفتاة في إحدى وسائل النقل العمومية بمحافظة الإسكندرية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل يد رجل وهي تطال أجزاء من جسد شابة، ثم ظهر وجه المتحرش المفترض. نفى الرجل ما وجهته له الشابة من اتهام بالتحرش، ورد عليها قائلاً: “اتقي الله”، فتداركت هي مؤكدة أنها سجلت الواقعة كلها وستقوم بتقديم محضر رسمي ضده.

وهددت الشابة برفع مقطع الفيديو على مواقع التواصل وفضح “المتحرش”، مؤكدة أنها قامت بالتصوير حتى تثبت الواقعة “أمام من يدافعون عن المتحرشين”، حسب تعبيرها.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير من رواد مواقع التواصل، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من واقعة التحرش، فيما عبر آخرون عن رفضهم لتصوير الشابة للواقعة بهذا الشكل، ليرد عليهم البعض أن التصوير هدفه توثيق الواقعة وضمان حقها خصوصاً بعد حادثة “أتوبيس المعادي” قبل أسابيع.

“العربية.نت “