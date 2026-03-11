عاجل/ حجز أكثر من 36 كلغ من المخدرات..وهذه التفاصيل..

تتواصل العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة جريمة ترويج المخدرات والتي أسفرت خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 10مارس 2026 عن ضبط كميات متفاوتة من المواد والأقراص المخدرة (36.558 كلغ و463 قطعة من مخدر القنب الهندي، 243 غ من مخدر الكوكايين، 1 غ من الهيروين، 11.377 قرص مخدر) وإيقاف العناصر الضالعة فيها.

كما تم أيضا حجز مبالغ مالية متفاوتة متأتية من عائدات الترويج وعدد من الدراجات النارية الثقيلة والسيارات والهواتف الجوالة الذكية المستعملة للغرض ذاته، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني.