عاجل/ هذا موعد تحري هلال العيد في تونس..

ستُجرى عملية تحرّي هلال عيد الفطر لسنة 1447 هجري بالبلاد التونسية بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1447 هـ الموافق لـ 19 مارس 2026، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي في تقرير مساء اليوم.

ووفقًا للحسابات الفلكية سيحدث الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر يوم الخميس 19 مارس 2026 على الساعة 2 و23 دقيقة ويأتي هذا الاقتران قبل يوم واحد من الاعتدال الربيعي الذي سيقع يوم الجمعة 20 مارس 2026 معلنًا بذلك البداية الفلكية لفصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويبقى هلال العيد في سماء الأفق الغربي للبلاد التونسية بعد غروب شمس يوم الخميس 19 مارس لمدة تتراوح بين 39 و43 دقيقة إلى غاية غروبه. بناءً على الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد الوطني للرصد الجوي يمكن رؤية هلال العيد بعد غروب شمس يوم الخميس 19 مارس 2026 في أجزاء هامة من العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية والإسلامية على غرار البلاد التونسية التي تُسْتَوْفَى فيها كل شروط إمكانية رؤية الهلال.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول إمكانية لرؤية الهلال في العالم تكون يوم الخميس 19 مارس 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة و 26 دقيقة بعد الزوال بتوقيت تونس، وذلك انطلاقًا من غرب روسيا وتركيا ووسط شبه الجزيرة العربية وإثيوبيا، ثم يتوسع نطاق إمكانية الرؤية تدريجيًا باتجاه الغرب، مما يؤدي إلى اتساع رقعة المناطق التي يمكن فيها رؤية الهلال في العالم.