عاجل/ ترامب: وجهنا ضربات قاسية إلى إيران ولم ننته من ذلك بعد..

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وجهت ضربات قاسية إلى إيران ولم ننته من ذلك بعد.

وأضاف ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أنه غير قلق بشأن أي هجمات تدعمها إيران داخل الولايات المتحدة.

وتابع “أعتقد أن شركات النفط يجب أن تستخدم مضيق هرمز”، مشيرا إلى أنه تم تدمير كل السفن الإيرانية التي يمكن أن تزرع الألغام في مضيق هرمز، ورفض ربط الانتصار في إيران بالتخلص من مجتبى خامنئي، قائلاً: “لا أريد التعليق”.

وأشار ترامب إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً لأنه لم يتبق عملياً ما يمكن استهدافه.

وأضاف خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق مع موقع “أكسيوس”: “بعض الأمور البسيطة.. متى أردت إنهاءها، ستنتهي”.

وذكر الموقع أن ترامب أشار علناً إلى أن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدوا أن الرئيس الأميركي لم يصدر بعد أي توجيه داخلي بشأن موعد وقف القتال.

وقال ترامب للموقع: “الحرب تسير على ما يرام. نحن متقدمون على الجدول الزمني بكثير. لقد ألحقنا أضراراً أكبر مما كنا نتوقع، حتى خلال فترة الأسابيع الستة الأصلية”.

وأوضح: “لقد كانوا يطمعون في بقية الشرق الأوسط. إنهم يدفعون ثمن 47 عاماً من الموت والدمار الذي تسببوا فيه. هذا هو الجزاء. لن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة”.