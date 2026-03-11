إيران: على العالم أن يستعد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار..#خبر_عاجل

قالت القيادة العسكرية الإيرانية اليوم الأربعاء إن على العالم أن يستعد ​لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار، وذلك بعد تعرض ثلاث ‌سفن أخرى لهجوم في الخليج.

وقصفت إيران أهدافا في إسرائيل وأنحاء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء في حين تعرضت ثلاث سفن على الأقل ‌للاستهداف في الخليج، مما أوضح أن إيران لا يزال بمقدورها القتال وتعطيل إمدادات ‌الطاقة رغم تعرضها لأعنف الغارات الأمريكية الإسرائيلية حتى الآن.

وهدأت أسعار النفط التي قفزت قبل أيام ، وتعافت أسواق الأسهم، في وقت يراهن فيه المستثمرون على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجد وسيلة سريعة لإنهاء الحرب التي بدأها مع إسرائيل قبل نحو أسبوعين.

لكن حتى الآن ⁠لم يتحقق أي هدوء على أرض الواقع ولم تظهر أي مؤشرات على أن السفن يمكنها مواصلة الإبحار عبر مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 بالمئة من النفط في العالم، في أسوأ تعطل لإمدادات الطاقة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري في طهران في تصريحات موجهة إلى الولايات المتحدة “استعدوا لوصول ​سعر برميل النفط إلى 200 دولار، لأن سعر النفط يعتمد على الأمن الإقليمي الذي زعزعتم استقراره”.

وبعد استهداف مكاتب بنك إيراني خلال الليل، قالت إيران إنها ستبدأ في مهاجمة بنوك تتعامل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل. وأضافت أن ⁠على الناس الابتعاد ألف متر عن البنوك في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن القادة الإسرائيليين باتوا يقرون سرا بأن النظام الحاكم في إيران قادر على الصمود بعد الحرب. وأكد مسؤولان إسرائيليان آخران أنه لا توجد أي مؤشرات على اقتراب ⁠واشنطن من إنهاء الحملة العسكرية.