المصادقة على استثمارات فلاحية خاصة بحوالي 548 مليون دينار لكامل سنة 2025

بلغت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها من مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال كامل سنة 2025 ما قيمته 547.991 مليون دينار موزعة على 6513 عملية استثمارية، وهو ما يمثل زيادة في القيمة بنسبة 15 بالمائة رغم تراجع عدد العمليات بنسبة 7 بالمائة.

وسجلت الاستثمارات المصرح بها خلال كامل سنة 2025 تراجعاً في عدد العمليات بنسبة 13 بالمائة، حيث بلغت 9343 عملية مقابل 10777 عملية في 2024، وفي المقابل، ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات لتصل إلى 1277.551 مليون دينار، بزيادة قدرها 6 بالمائة عن السنة التي سبقتها وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية (عمومية).

وتوزعت مصادر تمويل الاستثمارات المصادق عليها على 259.3 مليون دينار (ارتفاع بنسبة 16%) للتمويل الذاتي و155.7 مليون دينار متأتية من القروض بزيادة بنسبة 40 بالمائة و132.9 مليون دينار للمنح المسندة مسجلة تراجعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2024.

وبخصوص القروض العقارية، فقد تمت المصادقة على قروض بقيمة 7.4 مليون دينار لتغطية مساحة 452 هكتاراً.

وبالنسبة الى التوزيع الجغرافي، وحسب الأنشطة، فقد تصدر الإقليم الثالث (القيروان، سوسة، المنستير، المهدية، القصرين، سليانة) قائمة الاستثمارات المصادق عليها بقيمة 177.8 مليون دينار (32 بالمائة من المجموع)، يليه الإقليم الرابع بنسبة 24 بالمائة فيما سجل الإقليم الثاني أعلى نسبة تطور بزيادة قدرها 48 بالمائة.

وعلى مستوى الأنشطة، استحوذ قطاع الفلاحة على 275.342 مليون دينار (53 بالمائة من الاستثمارات)، فيما شهد قطاع تربية الأحياء المائية قفزة نوعية لتصل استثماراته إلى 88 مليون دينار مقارنة بـ 25.956 مليون دينار مسجلة خلال سنة 2024.

وبخصوص الاستثمارات المصادق عليها حسب فئات الباعثين فقد أظهرت البيانات الإحصائية للوكالة أن استثمارات الباعثين الشبان بلغت 51 مليون دينار (10 بالمائة من المجموع) تليهم النساء الباعثات بقيمة استثمارات تبلغ 18.605 مليون دينار (3.6 بالمائة من المجموع).

أما الشركات الأهلية فقد تمت المصادقة على 35 عملية استثمار لفائدتها بقيمة 8.9 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بالتشغيل فقد أفصحت المشاريع المصادق عليها عن امكانية إحداث 3015 موطن شغل مباشر.

ومن ناحية أخرى سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الفلاحي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت القيمة المصادق عليها من 7.997 مليون دينار في سنة 2024 إلى 20.946 مليون دينار إلى اواخر سنة 2025