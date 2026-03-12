عاجل/ إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم..

قالت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الخميس إن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.
وقالت الوزارة على منصة ‘إكس’ في الساعات الأولى من اليوم الخميس: “ضرب صاروخ قاعدتنا في أربيل. لم يوجد قتلى أو مصابين بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير”.
وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع جويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار القادة العسكريين بشأن الواقعة.
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على ‘إكس’ إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ وأنهم جميعا “بخير وآمنون”.
ويشير موقع وزارة الدفاع إلى أن إيطاليا لديها حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.