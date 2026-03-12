عاجل/ إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم..

قالت ​وزارة الدفاع ​الإيطالية اليوم الخميس إن ‌قاعدة ‌عسكرية ‌إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية ⁠خلال الليل، لكن لم ترد ​أي أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الوزارة ⁠على منصة ‘إكس’ في الساعات ⁠الأولى من اليوم الخميس: “ضرب صاروخ قاعدتنا في أربيل. لم يوجد قتلى أو مصابين بين ​الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير”.

وأضافت الوزارة أن وزير الدفاع ‌جويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار ⁠القادة العسكريين بشأن ‌الواقعة.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على ‘إكس’ إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ ‌وأنهم جميعا “بخير وآمنون”.

ويشير ⁠موقع وزارة الدفاع إلى أن إيطاليا ‌لديها حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب ‌قوات ⁠الأمن الكردية.