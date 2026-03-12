عاجل/ إيطاليا تعلن تعرُّض قاعدتها العسكرية في كردستان العراق لهجوم..

هدية غريبة من ترامب تثير التساؤلات..ما القصة..؟!

عاجل/ الاحتفاظ بتلاميذ أضرموا النار في مكتبيْن بهذا المعهد..وهذه التفاصيل..

عاجل/ تفاصيل جديدة عن الاصابة التي تعرض لها مجتبئ خامنئي..

عاجل/ مسؤول بوزارة التجارة يفجرها ويكشف..هناك حلقة تلاعب بهذه المادّة..

2026/03/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، سمير الخلفاوي، اليوم الخميس، بوجود “فارق بين أسعار السكر الموجّه للإستهلاك العائلي والسكر الموجّه للإستهلاك المهني”، مشدّداً على “وجود حلقة تلاعب بهذه المادّة”.

وأكّد الخلفاوي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “الكميات التي يتمّ توفيرها من مادّة السكر على مستوى مسالك التوزيع كافية لتأمين حاجيات المواطنين”. وأضاف أنه “يتم برمجة كميات من السكر بشكل يومي باعتبار أنّ احتياجات المستهلك تبلغ في حدود الـ 1000 طن يوميّاً، إلى جانب توفير كميات إضافية تمت برمجتها وضخّها على مستوى مسالك التوزيع”.

وأكّد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنّ “المجهودات الرقابيّة تسعى للحدّ من التلاعب بمادّة السكر، من خلال توجيه هذه المادّة نحو الفضاءات الأكثر شفافية والمتمثّلة في الفضاءات التجارية الكبرى”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn