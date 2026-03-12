عاجل/ استهداف مطار الكويت بمسيّرات..

عاجل/ تعرّض سفينة شحن لهجوم قرب مضيق هرمز..وهذه التفاصيل..

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، عن تعرّض مطار الكويت الدولي، اليوم الخميس، لاستهداف من عدة طائرات مسيّرة.
وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.
وأعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، أن 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيّرات، في حين أعلن الحرس الوطني الكويتي، في وقت سابق عن إسقاط 8 طائرات مسيّرة في مواقع المسؤولية التي تتولى قوة الواجب تأمينها.

