عاجل/ إسرائيل تشنّ موجة غارات واسعة.. وإيران تطلق المسيرات وتتوعد..

في اليوم الـ 13 من الحرب المستعرة بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة جديدة من الغارات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران.

كما أضاف في بيان، اليوم الخميس، أنه “بدأ موجة غارات جديدة تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني”.

إلى ذلك، أشار إلى قصف مجمع طالقان المركزي لتطوير الأسلحة النووية الذي يقع في مجمع بارشين العسكري جنوب شرقي العاصمة طهران. وأفاد بأن المجمع المذكور “استخدم لتطوير متفجرات ضمن مشروع عماد”.

من جهتها، نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقطع فيديو أظهر تدمير 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الإيرانية.

كما أكدت القيادة الأميركية في تعليقٍ مصاحب للفيديو أن الولايات المتحدة تُدمّر سلاح الجو الإيراني “بشكلٍ منهجي”.

فيما بين المقطع المصور تدمير طائرات نقل أميركية وروسية الصنع من طراز “سي-130 هيركوليز” و”إيل-76″، بأسلحة فائقة الدقة، بالإضافة إلى طائرة استطلاع أميركية الصنع من طراز “بي-3 أوريون”. وأشارت مصادر أميركية إلى أن الضربات استهدفت مطاراً في كرمان، جنوب شرقي إيران، وفق شبكة “سي أن أن”.

بالتزامن، دوت انفجارات في مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

بينما أفيد باغتيال العميد إسماعيل دهقان، القيادي في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري في مدينة أراك، وفق ما نقلت وكالة فارس.

فيما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف ناقلة في الخليج ترفع علم جزر المارشال. وقال الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني “سباه نيوز”، إنّ السفينة “سيف سي” هي “إحدى أصول الجيش الأميركي”، مضيفاً أنها “استُهدفت في شمال الخليج بعد تجاهلها للتحذيرات والإنذارات وعدم امتثالها لها”.

كذلك أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، وأفاد في بيان أن “مسيّرات تابعة للجيش استهدفت قاعدتي بلماحيم وعوفدا إضافة إلى مقر شين بيت”.

في حين توعد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن “أي عدوان على الجزر الإيرانية سيؤدي إلى نفاد كل ضبط للنفس”.

“العربية.نت “